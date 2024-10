Inganno: Su Netflix la miniserie con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti tra thriller erotico e mélo

News Serie TV

Diretta con maestria da Pappi Corsicato e interpretata da Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti, arriva il 9 ottobre su Netflix la miniserie Inganno, un mélo thriller erotico sentimentale, adattamento dell'inglese Gold Digger. Vi spieghiamo perché potrebbe anche piacervi.

Arriva su Netflix il 9 ottobre Inganno, miniserie italiana in 6 puntate, diretta da Pappi Corsicato e interpretata nei ruoli principali da Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti. Basata sull’inglese Gold Digger (2021), è stata riscritta in questa versione da un quartetto femminile di autrici: la scrittrice Teresa Ciabatti, Eleonora Cimpanelli, Flaminia Gressi e Michela Straniero. Il risultato è un mix di generi, dal mélo al thriller erotico e sentimentale, che grazie alla bravura degli interpreti, alla bella regia di Corsicato e all’ambientazione nella splendida costiera amalfitana, riecheggia film e situazioni del passato parlando di temi molto contemporanei che riguardano (anche) il corpo delle donne in età matura, la libertà di amare, i pregiudizi, le dinamiche famigliari, il tradimento e i segreti che ognuno di noi nasconde anche alle persone più care, quella zona torbida e inconfessabile su cui si basa tutta la storia di questa miniserie.

Inganno. Anche i ricchi piangono. La trama e una prospettiva inedita sul tema

Gabriella (Monica Guerritore) è una donna sessantenne, ancora bella ma con sul viso e sul corpo i segni dell’età di chi, pur avendone i mezzi, non ha fatto ricorso alla chirurgia plastica. Gestisce da sola con successo un lussuoso albergo sulla Costiera amalfitana, ereditato dal padre, è divorziata dal marito che si è risposato con la sua migliore amica con cui l’aveva tradita (Fabrizia Sacchi) e ha tre figli: il primo, avvocato, rigido e perbenista, è il custode legale degli affari di famiglia, è sposato, ha una figlia, ma nasconde una storia con un poliziotto, poi c’è Chiara, molto insicura, ossessionata dal desiderio diventare una star dei social al punto da sottoporsi a interventi di chirurgia plastica e l’ultimo, adolescente inquieto e ribelle, Mattia, 17 anni, che vive con la madre. Se Gabriella ha sacrificato tutta se stessa per la famiglia, l’equilibrio precario che si è costruita dopo un passato doloroso va all’aria quando conosce “per caso” un giovane skipper, Elia Marini (Giacomo Gianniotti), il classico bel tenebroso, che ha la metà dei suoi anni e con cui intreccia una bollente e lacerante storia d’amore, con tutte le gioie e le molte insicurezze del caso, ma decisa a difenderla dall’attacco dei figli, convinti che lui stia con lei solo per i soldi.

Inganno: I punti di forza di una miniserie che è un mix di generi

C’è l’ombra del dubbio su tutta la storia, costruita in un crescendo quasi hitchcockiano, che descrive benissimo questo continuo affannarsi di Gabriella in un legame che la appaga in tutti i sensi ma al tempo stesso sembra troppo bello per essere vero. Nonostante i suoi sforzi per non credere all’evidenza e non cedere alle pressioni dei figli, non può ignorare il lato oscuro di un uomo che finisce sempre per riconquistarla. Sicuramente tra i punti di forza di questo mélo c’è la qualità delle interpretazioni, non solo dei due protagonisti che sfoggiano un’incredibile alchimia anche nelle numerose scene di sesso, in cui si mettono entrambi coraggiosamente a nudo, ma anche del cast di contorno, tra cui citiamo un’intensa Denise Capezza (la rivale), Dharma Mangia Woods nel ruolo della figlia, Sandra Ceccarelli che è la mamma di Elia e Geppi Gleijeses, noto attore e regista teatrale, nel ruolo dell’ex marito di Gabriella. Se il finale sembra risolto un po’ troppo frettolosamente (e facilmente) e come da consuetudine nel melodramma succedono forse fin troppe cose, soprattutto il pubblico femminile potrà ritrovarsi in una storia che cerca di dare un’altra visione del sesso e della vita rispetto a quella a cui le donne sembrano essere condannate, in un'età in cui gli uomini vengono ancora considerati attraenti e sessuati, da una società fondata sullo sguardo e sul desiderio maschile. Monica Guerritore, da sempre attrice e donna anticonformista, si è prestata a un ruolo scomodo, che in alcuni momenti può ricordare la Gloria Swanson di Viale del tramonto, ma da cui emerge, alla fine, una profonda verità umana. Giacomo Gianniotti, l’attore italo canadese dopo Diabolik sempre più attivo in Italia, è seducente e ambiguo come il ruolo gli richiede. Se vi piace il genere, o vi intrigano queste promesse, Inganno è dal 9 ottobre su Netflix.