Infinity: The Big Bang Theory 10 e le altre Serie TV in streaming a gennaio 2017

Leonard, Sheldon, Howard, Raj e le loro dolci metà tornano a gennaio su Infinity con la decima stagione di The Big Bang Theory in anteprima assoluta. Dal 10, i nuovi episodi della popolare sitcom cominciano ad aggiungersi alla ricca offerta del servizio di video in streaming, che già da tempo propone tutte le stagioni precedenti ai ritardatari o a chi potrebbe far piacere un ripasso in attesa dei prossimi passi verso l'età adulta dei nerd di Pasadena, incluso la nascita del primo figlio per uno di loro.

Altro appuntamento imperdibile quello del 25 gennaio con il pacchetto completo di Gossip Girl. Uno dei teen drama più amati e seguiti di sempre arriva su Infinity con tutte le sei stagioni delle scandalose e patinate storie dei rampolli dell'Upper East Side di Manhattan tormentati da un misterioso blogger. Ma, pochi giorni prima di posare lo sguardo sull'affascinante Blake Lively, il 18 Jennifer Lopez è la protagonista del poliziesco rivelazione della scorsa stagione Shades of Blue. L'attrice e cantante interpreta una detective corrotta costretta per alcune inevitabili circostanze a collaborare con l'FBI e denunciare i suoi colleghi.

Un altro crime drama al femminile, Covert Affair con Piper Perabo, prosegue con la seconda stagione, disponibile dall'1 gennaio, mentre per gli amanti delle comedy qualche giorno più tardi, il 4, un'altra bella di Hollywood, Eva Longoria, veste i panni della star di una popolare telenovela in Hot & Bothered.