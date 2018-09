Infinity: Le nuove Serie TV in streaming a settembre 2018

È un mix di prime visioni assolute e attesi ritorni quello che, a settembre, Infinity ha in serbo per gli appassionati di serie tv. Ad aprire il mese è Deception, crime drama incentrato su una superstar dell'illusionismo che si ritrova a collaborare con l'FBI, impiegando i suoi trucchi per aiutare gli agenti a risolvere i crimini. Seguiranno Rise, musical drama nel quale l'ideatore di Parenthood Jason Katims racconta di un insegnante (interpretato dalla star di How I Met Your Mother Josh Radnor) che mette da parte le proprie insicurezze e prende in mano le redini del dipartimento di arti teatrali del liceo in cui insegna, da tempo in cattive acque, e la quinta stagione di The 100, serie tv distopica ambientata in un futuro scosso da una guerra nucleare, dove un gruppo di cento ragazzi sopravvissuti in una stazione nello spazio fa ritorno sulla Terra per renderla nuovamente abitabile. Ecco qui di seguito l'elenco completo delle novità in arrivo, con le relative date.

PRIME VISIONI

4/9 - Deception, Stagione 1 (Episodio settimanale)

8/9 - Rise, Stagione 1 (Episodio settimanale)

26/9 - The 100, Stagione 5 (Episodio settimanale)

ALTRE SERIE

3/9 - Wrecked, Stagione 2

14/9 - The Flash, Stagione 4