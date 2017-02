Infinity: Il finale di 30 Rock e le altre Serie TV in streaming a febbraio 2017

Una delle serie più premiate degli ultimi anni, 30 Rock non ha avuto vita facile in Italia, dove, a quattro anni dalla conclusione e dall'ultimo episodio visto in tv, non si è ancora mostrata al pubblico con la settima stagione conclusiva. L'attesa, finalmente, è finita! Dal 13 febbraio, gli ultimi 13 episodi della comedy con Tina Fey arrivano su Infinity, insieme con tutti gli episodi delle sei stagioni precedenti.

Mentre prosegue la programmazione in anteprima assoluta della stagione 10 di The Big Bang Theory, a febbraio l'offerta di serie tv del servizio di video in streaming si arricchisce anche di Crowded, disponibile da poche ore, e Containment, prevista per il 22. La prima, una comedy, segue Patrick Warburton e Carrie Preston nei panni di una coppia sposata che, riconquistata la libertà dopo aver sistemato le figlie al college, si ritrova nuovamente con il nido pieno quando le due tornano sui propri passi. La miniserie sci-fi Containment racconta invece di una potente e improvvisa epidemia che mette in ginocchio la città di Atlanta uccidendo in pochissimo tempo diverse decine di persone e costringendone altre a rimanere in quarantena così da evitare il contagio.

Per i nostalgici e chi l'adolescenza ha la fortuna di viverla in questo istante, l'8 febbraio arriva infine il pacchetto completo di OC. Infinity riporta in tv tutti gli episodi delle quattro stagioni del fortunato teen drama con un giovane Benjamin Mckenzie (Gotham) outsider catapultato nell'élite di Orange County, in California, tra scandali e coetanei molto ricchi ma non meno problematici di lui.