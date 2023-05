Infiltrati alla Casa Bianca: Il trailer ufficiale italiano della miniserie sul Watergate con Woody Harrelson e Justin Theroux

News Serie TV

La miniserie di 5 episodi andrà in onda in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW dall'11 giugno.

Il Watergate come non vi è stato mai raccontato. Si tratta di Infiltrati alla Casa Bianca (o White House Plumbers come nella versione originale), una nuova miniserie - in onda in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dall'11 giugno ogni domenica con un nuovo episodio - in cui il nominato all'Oscar Woody Harrelson e il vincitore dell'Emmy Justin Theroux prendono parte a un racconto lucido e dissacrante degli eventi meno noti che hanno portato a uno dei più grandi scandali della politica americana. Nell'attesa, è ora possibile gustarsi il trailer ufficiale doppiato in italiano.

La trama e il cast di Infiltrati alla Casa Bianca

Creata dai vincitori dell'Emmy Alex Gregory e Peter Huyck, per HBO già dietro le quinte di Veep, Infiltrati alla Casa Bianca ripercorre le vicende dei sabotatori politici del Presidente degli Stati Uniti d'America Richard Nixon, E. Howard Hunt (Harrelson) e G. Gordon Liddy (Theroux), che accidentalmente riuscirono a rovesciare la presidenza che stavano tanto zelantemente cercando di proteggere, e insieme ad essa le loro famiglie. Si parte dal 1971, quando la Casa Bianca assume Hunt e Liddy, rispettivamente un ex agente della CIA e un ex agente dell'FBI, per indagare sulla fuga di notizie dei Pentagon Papers. Approdati incredibilmente al Comitato per la rielezione del Presidente Nixon, l'improbabile coppia trama diverse incredibili operazioni segrete, tra cui le intercettazioni illegali negli uffici del Comitato nazionale democratico presso il Watergate Hotel.

La serie affronta con disincanto una pagina di storia che sconvolse il mondo politico, riportando i fatti con una nota di leggerezza e sarcasmo che dà modo agli spettatori di rileggere con ironia una vicenda complessa che fece crollare il mito dell'invulnerabilità della Casa Bianca. Nel cast anche Lena Headey (Il Trono di Spade), Judy Greer (Reboot), Kiernan Shipka (Le terrificanti avventure di Sabrina), David Krumholtz (Numb3rs), Kathleen Turner (Il metodo Kominsky) e tanti altri.