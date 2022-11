Indiana Jones: Disney+ starebbe lavorando a una serie tv

News Serie TV

Le fonti rivelano che la serie d'avventura sarà ambientata nello stesso universo dei film.

A quanto pare, The Walt Disney Company e Lucasfilm vogliono fare con Indiana Jones quello che hanno fatto con Star Wars. Secondo l'autorevole Variety, la Casa di Topolino e lo studio fondato da George Lucas sono al lavoro per espandere il franchise di successo incentrato sulle avventure dell'omonimo archeologo giramondo sul piccolo schermo, con una serie.

Indiana Jones arriva in tv con una nuova serie?

Al momento i diretti interessati non commentano la notizia. Le fonti riferiscono invece che Disney e Lucasfilm hanno sollevato la possibilità di una serie per Disney+ ambientata nel mondo di Indiana Jones durante alcuni recenti incontri con dei creativi. Le ricerche di uno sceneggiatore che si occupi del progetto non sono terminate, quindi i dettagli della trama potrebbero non essere stati ancora definiti, il che rende difficile capire se la serie sarà un prequel o uno spin-off dei film, oppure se si collegherà al quinto capitolo del franchise in uscita nelle sale il prossimo anno, nello stesso modo in cui sta avvenendo con i film e le serie di Star Wars e con i film e le serie Marvel.

Se il progetto fosse confermato, non sarebbe comunque il primo adattamento televisivo di Indiana Jones. Le avventure del giovane Indiana Jones è andata in onda per due stagioni su ABC dal 1992 al 1993. Il protagonista del franchise Harrison Ford è apparso in un episodio, ma la serie si è concentrata sui primi anni del personaggio, interpretato nelle versioni più giovani da Sean Patrick Flanery e Corey Carrier e in una più anziana da George Hall. In seguito alla cancellazione della serie, sono stati prodotti quattro film tv, trasmessi da The Family Channel (ora Freeform) dal 1994 al 1996.