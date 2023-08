In ricordo di Angus Cloud, stasera su Sky e NOW la maratona di Euphoria

News Serie TV

Tutti gli episodi della serie di cui l'attore 25enne era uno dei protagonisti di nuovo in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW.

Per ricordare il giovane e talentuoso Angus Cloud, morto la scorsa notte all'età di soli 25 anni in circostanze ancora da chiarire, Sky propone stasera, dalle ore 22:45 su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, la maratona dell'amatissima serie tv che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, Euphoria, nella quale affiancava tra gli altri Zendaya, sua compagna di corso alla Scuola delle Arti di Oakland.

Angus Cloud e il successo di Euphoria

Acclamato e provocatorio ritratto della Generazione Z americana, Euphoria racconta in maniera cruda e senza filtri i problemi, le angosce e le difficoltà di un gruppo di liceali della California, in particolare di Rue (Zendaya), una tossicodipendente che, appena uscita dalla riabilitazione, lotta per trovare il suo posto nel mondo.

Nelle due stagioni della serie, Cloud ha interpretato Fezco, un adolescente problematico con alle spalle un'infanzia ancora più difficile di quella degli altri personaggi. Uno spacciatore dal cuore grande, Fezco è particolarmente legato a Rue, della quale spesso si prende cura quando è in difficoltà. Negli episodi più recenti, il personaggio ha mostrato lati più intimi della sua personalità, grazie al suo interesse ricambiato per l'intelligente Lexi (Maude Apatow). Questo prima di un inevitabile epilogo tragico.

Ricordando l'attore, Sam Levinson, creatore, sceneggiatore, regista e produttore esecutivo di Euphoria, ha detto: "Non c'era nessuno come Angus. Era troppo speciale, troppo talentuoso e troppo giovane per lasciarci così presto. Aveva anche lottato, come molti di noi, con la dipendenza e la depressione. Spero sapesse quanti cuori aveva toccato. L'ho amato. Lo farò sempre. Riposa in pace e Dio benedica la tua famiglia".