In difesa di Emily in Paris e sulla disfida del bidet

News Serie TV

Accuse incrociate fra Italia e Francia contro i luoghi comuni messi in campo da Emily in Paris, con un bidet che ha creato scompiglio dalle nostre parti, ma è veramente il solito prodotto americano che racconta qualcosa che non conosce? Secondo noi no, è una serie divertente e non così banale.

È tutto nato da un bidet, collocato lì in piena luce nel bagno di una casa parigina, come fosse la cosa più normale del mondo. Anche per quel falso storico, la serie Emily in Paris, con Lily Collins che lascia per un po' l’America per trasferirsi per lavoro nella vecchia e splendida Parigi, ha subito pesanti accuse dagli italiani, dopo che già i francesi avevano fatto una specie di esecuzione via social. Ma permettetemi, io a questo gioco al massacro non ci sto, pur dando per persa la sfida del bidet difendo con convinzione la serie e la sua protagonista.

Implacabili e marziali, da questa e dall’altra parte del Monte Bianco, dimenticando per un attimo la testata di Zidane, sprezzanti critici e spettatori francesi e italiani, per una volta uniti in uno sdegno comune contro i cliché di Emily in Paris. Una produzione MTV per Netflix, una serie fra romance e mondo della moda, in cui una giovane americana di Chicago si trova a vivere in una Parigi tante volte sognata, riproponendo un classico viaggio non più solo sublimato fra il Midwest e le rive della senna. Una novella Sabrina, insomma, in cui invece che la cucina francese sarà il marketing, di fatto il mondo dei grandi stilisti, a spingerla verso Parigi; anche se la rottura della crosta della crème brûlée avrà un ruolo che vi lasciamo scoprire.

Critiche tanto feroci quanto eccessive: l’immaginario parigino sognato da Emily, da tanti americani, ma in fondo anche da molti di noi, è ovviamente estetizzante, magnifico, del resto cosa dovrebbe sognare, lo stadio? O di finire la notte in una banlieue in preda alle gang? Poi è normale che all’inizio di una serie (o di un film) come questo si amplifichino gli archetipi, chiamiamoli anche luoghi comuni, per poi relativizzarli, giocarci e qualche volta capovolgerli proprio, come in realtà accade in Emily in Paris. Probabilmente molti di quelli che vorrebbero sul patibolo Lily Collins, le sue sopracciglia e tutta la serie, hanno smesso di vederla dopo pochi minuti. O sono vittime della sindrome del bidet, quel virus che porta a un odio viscerale contro i francesi, forse per aver perso la fattura della Gioconda o interesse per il bidet.