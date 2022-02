Immigrant: A Dan Stevens un ruolo prominente nella serie sugli spogliarellisti più famosi d'America

News Serie TV

L'ex star di Downton Abbey affiancherà Kumail Nanjiani nel drama creato dallo showrunner di Pam & Tommy Robert Siegel.

Il cast di Immigrant, la serie che racconterà la nascita e i retroscena di uno degli show di striptease maschili più famosi al mondo - i Chippendales -, si arricchisce di un nuovo amatissimo attore. Deadline svela che l'ex star di Downton Abbey Dan Stevens (visto anche nel film Eurovision Song Contest - La storia dei Fire Saga, da cui è tratta la foto che vedete in alto) ha firmato per un ruolo chiave nella miniserie di Hulu che coinvolge come protagonista Kumail Nanjiani.

La trama di Immigrant

Scritta da Robert Siegel (già co-showrunner di Pam & Tommy) con Rajiv Joseph e Mehar Sethi, Immigrant (il titolo è ancora provvisorio) racconterà in otto episodi la folle origine dei Chippendales, il gruppo di spogiarellisti californiani diventato un vero fenomeno culturale prima negli Stati Uniti e poi in tutto il mondo. Tutto nacque da un'idea di Steve Banerjee (interpretato da Kumail Nanjiani, Silicon Valley), un immigrato indiano che nel 1979 decise di creare questi spettacoli per attirare l'attenzione su un bar, vicino al fallimento, a Los Angeles. Una storia descritta come "folle, oscuramente comica e intrisa di criminalità". Robert Siegel e Jenni Konner (Girls) sono co-showrunner mentre Matt Shakman è coinvolto come regista.

Il ruolo di Dan Stevens

Secondo le prime informazioni, Dan Stevens (che vedremo presto anche nella miniserie Gaslit, attesa su STARZPLAY) qui interpreterà Paul Snider, un imbroglione patentato che prende al volo l'opportunità di business presentatagli da Steve Banerjee, per trasformare radicalmente il suo club di backgammon di Los Angeles in difficoltà. Attraverso la loro improbabile collaborazione, nasce l'iconica istituzione dei Chippendales.

Il resto del cast

Il resto del cast di Immigrant è già notevole: sono stati annunciati in precedenza Andrew Rannells (The Prom) nel ruolo dell'interesse amoroso del produttore e coreografo degli spettacoli Nick De Noia; Murray Bartlett in quelli del suddetto coreografo Nick De Noia; Annaleigh Ashford (B Positive) nei panni della moglie di Banerjee, Quentin Plair con un ruolo ricorrente e Nicola Peltz con uno da guest star.