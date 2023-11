Ilary Blasi, parla il regista del documentario Unica: ''Girato di nascosto da Totti''

Gossip TV

Tommaso Deboni, regista del documentario Unica su Netflix, parla del contenuto e delle rivelazioni di Ilary Blasi.

Dal 24 novembre, in esclusiva su Netflix, sarà disponibile il documentario Unica un ritratto di Ilary Blasi, che si racconta e svela verità mai trapelate prima. Tutti si chiedono cosa dirà la presentatrice a proposito della separazione dall’ex marito Francesco Totti e a svelare qualcosa ci ha pensato il regista Tommaso Deboni.

Ilary Blasi con Unica smaschera Totti? Parla il regista

L’annuncio che su Netflix sarebbe arrivato un documentario tutto dedicato a Ilary Blasi, dal titolo calzante Unica, ha scosso il mondo del gossip. Da quando ha detto addio a Francesco Totti con un comunicato che sintetizzava la scelta di separarsi ufficialmente dal marito, senza svelare ulteriori dettagli. Mentre l’ex capitano giallorosso ha parlato delle cause scatenati della rottura, per poi tornare sull’argomento ammettendo di voler costruire un rapporto stabile con l’ex moglie per il bene dei suoi figli, Ilary non ha mai commentato nulla ed ora sembra essere arrivato il suo grande momento. Intervistato da Il Messaggero, il regista del documentario Tommaso Deboni ha ammesso:

“La versione di Ilary è quella di una donna famosa che ha affrontato ciò che le è capitato come avrebbe fatto chiunque altro. Credo che molte donne si rivedranno in lei. Non ha mai fatto richieste speciali, la vedremo acqua e sapone. Le persone intelligenti prendano questo film come un messaggio conciliante, discreto”.

Ma Ilary, dunque, parlerà delle reali cause dalla rottura con Francesco Totti, magari commentando anche la nuova relazione dello sportivo con Noemi Bocchi? Sembra che chi avrebbe voluto i dettagli più scabrosi dovrà accontentarsi di una panoramica generale, dato che Blasi conterrà le informazioni date. Il regista ha poi spiegato come è stato girato il documentario, ammettendo di aver sfruttato tutti i momenti possibili lontano dagli occhi indiscreti di Totti.

“Abbiamo girato velocemente e di nascosto dalla gente e da Totti, in studio, nella casa di Ilary e durante un viaggio con gli amici. Non ci sono testimonianze scomode o rivelazioni eclatanti. C’è la faccenda degli orologi e delle borse, ovviamente, perché fa parte della storia”.