Il video del cast di Ally McBeal riunito che balla sulle note di Barry White agli Emmy

News Serie TV

Calista Flockhart, Peter MacNicol, Greg Germann e Gil Bellows di nuovo insieme sul palcoscenico dei 75esimi Primetime Emmy Awards.

Quella appena trascorsa è stata una cerimonia di premiazione dei Primetime Emmy Awards all'insegna della nostalgia, sintesi perfetta del periodo che la televisione sta attraversando non solo in America tra revival, reboot e remake ma anche un modo per celebrare il 75° anniversario del prestigioso premio. Tra i tanti cast di grandi serie del passato che si sono ritrovati sul palcoscenico del Peacock Theater di Los Angeles c'era anche quello dell'indimenticabile legal dramedy degli anni '90 Ally McBeal, o almeno una parte di esso.

Emmy 2023: La reunion di Ally McBeal

La protagonista di Ally McBeal Calista Flockhart si è ritrovata in compagnia delle ex co-star Peter MacNicol, Greg Germann e Gil Bellows durante un simpatico siparietto all'interno di una riproduzione del famigerato bagno unisex dello studio legale Cage & Fish. Abbiamo visto Flockhart/Ally fare la vanitosa davanti allo specchio, prima di essere aggiunta da un MacNicol/John barbuto, seguito da Germann/Richard e Bellows/Billy, con i quali ha poi ballato sulle note di You're the First, the Last, My Everything di Barry White.

"Ho amato lavorare con Peter, Gil e Greg. Ed è ancora lo stesso" ha detto Flockhart al pubblico, dopo, che ci crediate o no, 26 anni dalla prima volta di Ally McBeal, serie che di Emmy ne ha vinti 7, in tv sulla FOX. Flockhart, premiata nel 1999 come miglior attrice in una comedy, ha interpretato una sognante avvocata di Boston, perennemente alla ricerca del fidanzato "perfetto" mentre si destreggia tra i suoi impegni professionali, rivalità e frustrazioni.

Nel 2022, l'indiscrezione secondo cui la rete ABC aveva avviato lo sviluppo di un sequel di Ally McBeal incentrato su una nuova protagonista - la figlia della Renée di Lisa Nicole Carson - che inizia a lavorare nello stesso studio legale di Ally aveva fatto il giro del mondo, tirando in mezzo la storica sceneggiatrice di Grey's Anatomy Karin Gist, ma ad oggi non si hanno aggiornamenti sul destino del progetto. La serie originale, creata dal leggendario David E. Kelley, è rimasta in tv per cinque stagioni, fino al 2002.