Il Trono di Spade: Rose Leslie non vuole spoiler dal fidanzato Kit Harington

Di cosa parleranno Rose Leslie e Kit Harington? Non de Il Trono di Spade, a dispetto di quanto si possa pensare. Almeno, non di quello che l'ex star della popolare serie fantasy di HBO ormai prossima alla conclusione preferirebbe non scoprire anticipatamente. Infatti, sebbene la tentazione sia grande, l'attrice ha rivelato a Entertainment Weekly di non aver mai approfittato della situazione per ottenere qualche scoop dal compagno, interprete di Jon Snow. Non solo. Per evitare gli spoiler l'attrice cerca anche di non stargli attorno quando legge le sceneggiature.

"Posso garantire di aver chiesto a Kit di non mostrarmi il suo entusiasmo dopo aver letto la sceneggiatura di un episodio, semplicemente perché non voglio sapere nulla" ha detto Leslie, che ha svestito i panni della bruta Ygritte nel 2014. "So che in molti muoiono dalla voglia di sapere cosa accadrà, e mio Dio l'attesa è pazzesca. Non vedo l'ora che arrivi il prossimo anno. Ma quando si trova dall'altra parte della stanza intento a leggere un episodio, è come 'No, per un po' non dobbiamo guardarci negli occhi'. Gli dico di andare a farsi una tazza di tè e calmarsi".

Attualmente nel cast di The Good Fight, la cui seconda stagione debutterà su CBS All Access questa domenica, Leslie non ha annunciato ancora una data per le sue nozze con Harington. Dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, lunga appena 6 episodi, sappiamo invece che non arriverà in tv prima del 2019.