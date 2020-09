Il Trono di Spade: Rose Leslie e Kit Harington aspettano il loro primo figlio

News Serie TV

La coppia formata dagli interpreti di Ygritte e Jon Snow, nata proprio sul set della serie di HBO, si era sposata nel 2018.

Attenzione, il prossimo Re (o la prossima Regina) del Nord è in arrivo! Rose Leslie e Kit Harington diventeranno presto genitori. Gli interpreti della bruta Ygritte e di Jon Snow ne Il Trono di Spade aspettano il loro primo figlio. La loro favola romantica, nata nel 2012 proprio sul set della serie dove si sono conosciuti, continua a far sognare i fan, dopo il matrimonio celebrato in Scozia nel 2018.

Rose Leslie è incinta: L'annuncio dell'attrice

La coppia, da sempre piuttosto riservata, è riuscita a tenere il segreto sulla gravidanza fino all'annuncio affidato da Rose Leslie al magazine Make, dove si è mostrata con il pancione in vista e raggiante in uno splendido abito di Stella McCartney. Alla testata, l'interprete di Ygritte ha rivelato che lei e il marito cresceranno il bambino in arrivo nella loro casa di campagna nell'Anglia orientale, in Inghilterra, dove si sono trasferiti da New York. "Che cosa bellissima poter correre in campagna e riprendersi. È un grande privilegio essere circondati dal verde, dal canto degli uccelli e dalle siepi e dai nostri vicini deliziosi. È così tranquillo", ha raccontato Leslie.

La storia d'amore tra Rose Leslie e Kit Harington: dal set all'altare

Leslie e Harington si sono conosciuti e innamorati in Islanda nel 2012, sul set de Il Trono di Spade, proprio mentre interpretavano Ygritte e Jon Snow, una delle coppie più amate della serie. Contrariamente ai loro personaggi, separati brutalmente nella quarta stagione (quando il personaggio di Ygritte viene ucciso e muore tra le braccia dell'amato Jon), gli attori hanno potuto vivere la loro storia d'amore, scegliendo però sempre la discrezione. I due, infatti, hanno confermato ufficialmente le voci sulla loro relazione solo nel 2016 e si sono sposati con una romanticissima cerimonia in Scozia nel 2018. Sul fronte lavorativo, li vedremo entrambi molto presto al cinema. Oltre che in The Good Fight, infatti, Rose Leslie sarà in Assassinio sul Nilo, atteso sequel di Assassinio sull'Orient Express. Harington, invece, oltre ad essere su Netflix in un episodio di Criminal, sarà nel nuovo film del Marvel Cinematic Universe Gli Eterni, in uscita il prossimo anno.

Foto: JASON LAVERIS/FILMMAGIC