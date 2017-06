Il Trono di Spade: Nuovo trailer della stagione 7

In attesa del 16 luglio, giorno in cui la settima stagione de Il Trono di Spade debutterà negli Stati Uniti (in Italia il 24 su Sky Atlantic), HBO ha diffuso un nuovo trailer nel quale il redivivo Jon Snow torna a mettere in guardia sulla vera grande minaccia che incombe sui Sette Regni, tale da rendere necessario un superamento delle divisioni per fare fronte comune contro di essa.

L'arrivo dell'inverno e dei suoi mostri, tuttavia, non sembra preoccupare minimamente il resto dei signori di Westeros, i Lannister e i Targaryen in particolare, ormai gli uni contro gli altri in un conflitto che - a giudicare da queste immagini - si preannuncia imponente, devastante e spettacolare. Se non altro per quelle armi di distruzione di massa che Daenerys ha liberato nei cieli.