Il Trono di Spade: Nella stagione 7 gli episodi più lunghi della serie

Attendere la settima stagione per più di un anno non è stata un'esperienza felice per i fan de Il Trono di Spade, figurarsi sopportare il fatto che i nuovi episodi in onda saranno soltanto sette, tre in meno rispetto ai cicli precedenti. Non resterebbe che rassegnarsi se non fosse che, in un'intervista con Entertainment Weekly, il co-ideatore D.B. Weiss ha rivelato che in realtà sarà come assistere a otto episodi!

Questo perché "Abbiamo due episodi lunghi più di 60 minuti quest'anno", ha spiegato Weiss. Il collega David Benioff ha aggiunto: "Uno sarà il nostro episodio più lungo - quasi un'ora e mezza. [Ma] un altro sarà il nostro episodio più breve - 50 minuti". Il più lungo - 81 minuti, il 33% in più rispetto a un normale episodio - sarà il finale, ma ce ne sarà anche un altro (il sesto) lungo 71 minuti, il primo a superare il precedente record fissato dal finale della sesta stagione, lungo 68 minuti. Nel complesso, la settima stagione terrà gli spettatori inchiodati allo schermo per 7 ore e 22 minuti, che equivalgono alla durata di otto episodi standard.

Il Trono di Spade tornerà in onda su HBO il 16 luglio e in Italia sarà proposta in simultanea da Sky Atlantic alle 3:00 del mattino di lunedì 17 (come di consueto è prevista una replica nelle ore successive) con la versione originale sottotitolata. Per la versione doppiata in italiano bisognerà attendere la settimana successiva. La nuova stagione sarà disponibile anche in streaming su Now TV.