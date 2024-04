Il Trono di Spade: Lo spin-off su Jon Snow non si fa, Kit Harington spiega perché

News Serie TV

La potenziale serie sequel di Game of Thrones, a cui stava lavorando lo stesso Harington, si è arenata. "Non siamo riusciti a trovare la storia giusta da raccontare", ha detto l'attore.

E ora la sua guardia si è conclusa. Almeno per il momento. Kit Harington ha condiviso importanti aggiornamenti su Snow (titolo provvisorio), lo spin-off che avrebbe dovuto seguire il suo personaggio de Il Trono di Spade, Jon Snow, dopo il suo ritorno alla Barriera e i fatti del finale della serie fantasy. La potenziale serie non è più in fase di sviluppo attivo e, per ora, è stata quindi accantanonata.

Snow non è più in sviluppo: Le dichiarazioni di Kit Harington

Intervistato da ScreenRant, Kit Harington ha spiegato perché il progetto, che era partito proprio da una sua idea, è stato messo da parte. "Durante lo sviluppo, guardi ogni angolazione e vedi se ne vale la pena. E attualmente non è così. Al momento la cosa è fuori discussione, perché non siamo riusciti a trovare la storia giusta da raccontare e di cui fossimo abbastanza entusiasti. Quindi abbiamo deciso di tirare i remi in barca per il momento. Potrebbe esserci un momento in futuro in cui torneremo a farlo, ma al momento no. Sta lì fermo", ha detto l'attore.

La storia dello spin-off su Jon Snow

A giugno 2022 George R.R. Martin in persona aveva confermato che uno spin-off su Jon Snow era effettivamente in sviluppo e che l'idea era stata dello stesso Harington che ci stava lavorando e avrebbe ripreso il ruolo del bastardo di casa Stark poi rivelatosi Aegon Targaryen. Ma il capo di HBO Casey Bloys, lo scorso novembre, era stato molto più cauto dicendo che, a parte gli spin-off già ufficialmente annunciati, non c'era nient'altro che fosse "vicino ad ottenere il via libera o qualcosa del genere".

Gli altri spin-off in arrivo e quelli in sviluppo

Bloys, comunque, aveva assicurato che la rete continuava a valutare idee sempre nuove su storie ambientate nell'universo di Game of Thrones. Dopo House of the Dragon (la serie su casa Targaryen che tornerà con la seconda stagione, in Italia su Sky e NOW, il prossimo 17 giugno), è stata infatti ufficializzata anche una seconda serie prequel basata sui racconti di George R.R. Martin e intitolata A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Le riprese di questo spin-off, incentrato sulle avventure di Ser Duncan l'Alto e di un giovane Aegon V di Casa Targaryen interpretati da Peter Claffey e Dexter Sol Ansell, stanno per iniziare e la serie dovrebbe uscire verso la fine del 2025.

Tra le potenziali serie che invece ancora non hanno ottenuto ufficialmente il via libera, ma che restano ancora in sviluppo, ci sono uno spin-off animato sui leggendari viaggi di Corlys Velaryon detto Serpente di mare, un altro prequel incentrato sul regno di Aegon I Targaryen detto Il Conquistatore e una serie sulla principessa guerriera Nymeria, un'antenata di Casa Martell che conquistò e governò Dorne.