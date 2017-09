Il Trono di Spade: La stagione 7 piratata oltre un miliardo di volte

Un grande successo di pubblico in tv e un passatempo altrettanto irrinunciabile sul web. Dopo i numeri record di HBO (16,5 milioni di spettatori per il finale), la settima stagione de Il Trono di Spade ha portato ad altezze vertiginose anche i dati relativi allo spiacevole fenomeno della pirateria. Un calcolo della società di monitoraggio MUSO rivela infatti che la corsa più recente della serie fantasy è stata vista illegalmente oltre un miliardo di volte, con una media per episodio attorno ai 140 milioni di volte; il dato più negativo di sempre.

Numeri imbarazzanti se consideriamo che qualche giorno fa HBO aveva fatto sapere che quest'anno sono stati complessivamente 32 i milioni di spettatori che ogni settimana hanno seguito legalmente la nuova stagione. Ovvero, meno di un quarto della platea irregolare, sebbene nel primo caso il calcolo non tenga conto del pubblico al di fuori dei confini statunitensi. Va detto poi che mai come questa volta Il Trono di Spade ha sofferto il fenomeno crescente della pirateria, con due dei sette episodi diffusi online illegalmente prima della loro regolare programmazione in tv.

Sebbene la condivisione illegale della miglior serie drammatica alle ultime due edizioni degli Emmy non abbia compromesso, come già detto, il successo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco in tv, viste le medie d'ascolto in crescita del 33% (e del 23% nell'importante target demografico 18-49), un precedente studio ha stimato attorno ai 44 milioni di dollari il danno per episodio per HBO solo negli Stati Uniti.