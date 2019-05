Il Trono di Spade: La morte di un personaggio non era nei piani originali

Mentre c'è chi fa volare un aeroplano nei cieli di Seattle chiedendo che "Qualcuno riscriva l'ottava stagione de Il Trono di Spade, per favore" (come mostra il video più in basso), il controverso atto conclusivo della popolare serie fantasy di HBO continua a far parlare di sé non per come le cose sono andate ma per come sarebbero potute o dovute andare. L'ultima, sorprendente dichiarazione è dello sceneggiatore Dave Hill, che in un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly rivela che uno dei molti personaggi ai quali i fan hanno detto addio nella stagione finale inizialmente si sarebbe dovuto salvare.

Ricordandovi di fare attenzione alle anticipazioni se non avete visto ancora il finale, Hill riferisce che Ser Jorah Mormont, l'amato personaggio interpretato da Iain Glen, ucciso dai non-morti del Re della Notte durante la spettacolare Battaglia di Grande Inverno nel terzo episodio, eroicamente, nel disperato tentativo di salvare la sua Regina, Daenerys Targaryen, sopravviveva nei piani originali per l'ultima stagione. Non solo Jorah usciva indenne dalla battaglia con le mostruosità dell'Estremo Nord ma anche dalle terribili vicende che sono seguite, incluse quelle ad Approdo del Re che hanno portato alla morte di Daenerys negli ultimi due episodi. Alla fine, Jorah si sarebbe unito a Jon Snow, esiliato alla Barriera come punizione per aver ucciso Daenerys.

"Per molto tempo, abbiamo voluto che Ser Jorah finisse lì, alla Barriera", dice Hill. "I tre che escono dal tunnel [in una delle ultime scene del finale] dovevano essere Jon, Jorah e Tormund". Tuttavia, mentre i tasselli venivano messi al loro posto, "la quantità di logica che avremmo dovuto piegare per portare Jorah alla Barriera e convincerlo a rinunciare alle sue posizioni su Dany prima del finale... non ci ha lasciato altra scelta. Jorah avrebbe dovuto avere la nobile morte che desiderava ardentemente difendendo la donna che ama".

Va detto che Jorah è morto prima di poter vedere con i propri occhi Daenerys impazzire a causa della sete di potere, compiendo azioni che avrebbero potuto portarlo a prenderne le distanze. Parlando di questo, Glen ha detto in una precedente intervista: "C'è qualcosa di dolce in questo, perché Jorah non saprà mai cos'ha fatto. Questa probabilmente è la cosa migliore. Per lui è una benedizione il fatto che non saprà mai cosa le è accaduto".