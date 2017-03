Il Trono di Spade, la conferma degli ideatori: 13 episodi alla fine

Scampanellate al grido "Shame!". Al South by Southwest Film Festival di Austin, in Texas, gli ideatori de Il Trono di Spade David Benioff e D.B. Weiss hanno rivelato che, sì, l'ottava e ultima stagione si comporrà di sei episodi, che sommati ai sette della settima stagione in onda (negli Stati Uniti) dal 16 luglio, rivelano che appena 13 episodi separano dall'addio di una delle serie tv più amate e seguite degli ultimi anni.

"Ci saranno solo sei episodi per la stagione conclusiva", ha confermato Benioff. "Sin dall'inizio abbiamo voluto raccontare un film di 70 ore. Si rivelerà essere un film di 73 ore, ma è rimasto relativamente lo stesso che avevamo in mente all'inizio, a metà e ora che ci avviciniamo alla fine. Sarebbe stato molto difficile se avessimo perso qualche membro del cast principale lungo la strada, quindi sono molto felice che siamo riusciti a tenere tutti e arrivare al finale nel modo in cui vogliamo".

Parlando della possibilità che la fine de Il Trono di Spade non coinciderà con la fine del fortunato franchise, Benioff e Weiss hanno ribadito che non saranno coinvolti in qualsivoglia spin-off o prequel della serie senza il benestare della rete HBO. "Credo potrebbero benissimo fare [un'altra serie] e non vedrei l'ora di seguirla perché sarebbe grandiosa, ma penso che dovrebbero prendere qualcuno di nuovo".