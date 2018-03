Il Trono di Spade: L'ultima stagione potrebbe essere un'ecatombe

Poco o nulla si sa dei sei episodi che nel 2019 concluderanno la serie di straordinario successo Il Trono di Spade dopo otto stagioni. Le teorie fioccano, le aspettative sono altissime e, nell'attesa, l'unica cosa quasi certa è che sarà un bagno di sangue. Un'ecatombe che, stando alle ultime dichiarazioni della vice presidente senior della divisione drama di HBO Francesca Orsi, potrebbe essere ben più imponente e scioccante di quanto i fan hanno potuto vedere finora.

Intervenendo alla Innovative TV Conference di Gerusalemme durante un panel intitolato "The Best of HBO", Orsi ha detto di aver partecipato al tavolo di lettura degli ultimi sei episodi de Il Trono di Spade, aggiungendo: "È stato un momento molto intenso nelle nostre vite e nelle nostre carriere. Nessuno del cast aveva letto anticipatamente le sceneggiature, e uno dopo l'altro hanno cominciato ad affrontare la loro morte". Orsi ha raccontato poi che, al termine della lunga lettura, c'è stata una standing ovation dei presenti durata 15-20 minuti. "È stato fantastico. Alla fine, tutti hanno guardato verso il basso e poi alzato lo sguardo con le lacrime agli occhi".

Come abbiamo avuto modo di apprendere negli ultimi mesi, l'ottava stagione di Game of Thrones non sarà un vero e proprio addio al mondo creato da George R. R. Martin, giacché HBO ha avviato nel frattempo lo sviluppo di cinque spin-off prequel. Con la previsione di ordinarne almeno uno, Orsi ha detto che per HBO sarà il più grande investimento di sempre per un nuovo progetto. Questo perché la serie principale, la cui ultima stagione sta costando ben 15 milioni di dollari a episodio, ha fissato uno standard che non potrà essere disatteso nel/i prequel. La previsione è quindi di partire con un budget superiore a quello della prima stagione de Il Trono di Spade. "Ovviamente non possiamo partire con il budget dell'ottava stagione, ma potrebbe essere al pari della terza", ha detto.