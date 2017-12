Il Trono di Spade: L'ultima stagione nel 2019, lo conferma Sophie Turner

La triste notizia è pressoché ufficiale: nessun nuovo episodio de Il Trono di Spade andrà in onda nel 2018. Dopo le indiscrezioni e le previsioni improvvisate dei mesi scorsi, la star Sophie Turner ha confermato in un'intervista con Variety che l'ottava e ultima stagione della popolare serie fantasy arriverà nel 2019.

"Quando c'è stato il tavolo di lettura per la stagione conclusiva, è stato molto, molto emozionante. Per la prima volta nella storia del Trono, eravamo tutti lì. Volevano esserci tutti. Praticamente, ogni singolo membro del cast era lì" ha detto Turner, interprete sin dal primo episodio di Sansa Stark. "Stiamo tutti avvertendo che la fine sta arrivando. Ci fermiamo in città un po' più a lungo, usciamo per mangiare, cercando di stare più tempo insieme. Stiamo tutti cercando di non dare nulla per scontato". Interrogata quindi sul suo prossimo anno, che include l'uscita nelle sale di X-Men: Dark Phoenix, e sulla data di debutto dell'ottava stagione de Il Trono di Spade, Turner ha risposto: "Sono davvero elettrizzata. Il Trono di Spade arriverà nel 2019. Dark Phoenix a novembre. Poi ho un paio di film indipendenti in uscita, e sono un produttore del mio prossimo film [Girl Who Fell From the Sky]. Quindi sono davvero entusiasta del futuro".

Al momento non è chiaro se il rinvio del capitolo conclusivo sia una scelta puramente strategica di HBO, che nel frattempo sta lavorando anche allo sviluppo di cinque diversi spin-off prequel, o più probabilmente una necessità dettata dai tempi di produzione più lunghi dei sei episodi previsti, probabilmente a causa del massiccio impiego degli effetti speciali. Le dichiarazioni della Turner seguono di qualche settimana quelle della co-star Liam Cunningham (Davos Seaworth), che a TV Guide aveva spiegato: "Fino alla scorsa stagione avevamo sei mesi per girare 10 episodi, mentre questa volta impiegheremo più tempo per girarne sei. Questo significa ovviamente che saranno più lunghi... Considerando quindi i tempi di ripresa e post-produzione, la messa in onda dei nuovi episodi non potrà avvenire prima del 2019".