Il Trono di Spade: In sviluppo altri due spin-off animati mentre HBO rinuncia a un prequel

Il franchise di Game of Thrones si espande? Arriva un nuovo progetto ispirato alle atmosfere della Cina imperiale.

HBO Max, il servizio di video in streaming targato HBO, punta sull'animazione per i prossimi progetti ambientati nell'universo de Il Trono di Spade. The Hollywood Reporter riporta che sarebbero in sviluppo altri due spin-off animati della serie di culto. I nuovi progetti si aggiungono a una prima serie d'animazione di cui si era già parlato qualche mese fa. Stavolta, però, è emerso qualche dettaglio in più. Intanto apprendiamo anche che uno dei prequel live-action precedentemente annunciati (ma mai confermati da HBO) non andrà avanti.

Il Trono di Spade: Si lavora a due nuove serie spin-off animate

Secondo The Hollywood Reporter, uno dei tre progetti animati attualmente in sviluppo sarebbe ambientato in un territorio mai visto nella serie originale, l'Impero dorato di Yi Ti, noto anche semplicemente come Yi Ti. Si tratta di una regione del continente di Essos ai confini sud-orientali del mondo conosciuto della serie. Gli abitanti di Yi Ti sono tra le società più antiche ed avanzate del vasto regno fantasy nato dalla mente di George R.R. Martin e questo territorio è ispirato alla Cina imperiale (mentre, come sappiamo, Westeros si ispira all'Europa medievale). Nella serie originale si è fatto riferimento a Yi Ti solo in un'occasione, ma sappiamo che uno dei protagonisti di House of the Dragon - il primo spin-off ufficiale e confermato di GOT in arrivo il prossimo anno - cioè Lord Corlys Velaryon detto Serpente di Mare è famoso per aver raggiunto quel territorio.

Il Trono di Spade: HBO rinuncia alla serie live-action ambientata a Fondo delle pulci

La serie live-action a cui HBO ha rinunciato è invece quella nota con il titolo provvisorio di Flea Bottom, cioè quella ambientata a Fondo delle Pulci, il quartiere più povero di Approdo del Re dove ne Il Trono di Spade Arya Stark si rifugia dopo essere fuggita dalla Fortezza Rossa e conosce Gendry. Secondo The Hollywood Reporter, questo era il progetto più debole e anche quello in fase meno avanzata, motivo per cui alla fine HBO ha deciso di non proseguire con lo sviluppo. HBO Max - che ultimamente ha mostrato un particolare interesse per l'animazione per adulti ordinando anche una nuova serie animata di Batman - non ha commentato la notizia né fornito ulteriori dettagli su queste ultime potenziali serie ambientate nell'universo di Game of Thrones.

GOT: Gli altri progetti ancora in ballo

Come vi avevamo dato conto lo scorso marzo, gli altri potenziali spin-off di Game of Thrones attualmente in sviluppo sarebbero: 10.000 Ships, serie prequel live-action sulla principessa guerriera Nymeria, un'antenata della casa Martell che conquistò e governò Dorne; 9 Voyages cioè una serie incentrata sui viaggi di Lord Corlys Velaryon; Tales of Dunk and Egg, uno spin-off incentrato sulle avventure di Ser Duncan l'Alto e di un giovane Aegon V della Casa Targaryen, rispettivamente Dunk ed Egg, oltre naturalmente alla serie animata di HBO Max di cui eravamo già a conoscenza.