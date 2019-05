Il Trono di Spade: Il finale è un'idea di George R. R. Martin

Mentre gli sceneggiatori David Benioff e D.B. Weiss si sono trincerati dietro un rigidissimo silenzio stampa, le star de Il Trono di Spade continuano a intervenire in risposta alle numerose critiche espresse a più livelli nei confronti dell'episodio che pochi giorni fa ha concluso la serie fantasy dopo otto stagioni. L'ultima ad averlo fatto è Isaac Hempstead-Wright, il cui Bran Stark - ormai dovreste saperlo - si è ritrovato a capo dei Sette Regni al netto del Nord. L'attore ha riferito in un'intervista che il colpo di scena, se così lo si può definire, arriva direttamente da un'indicazione di George R. R. Martin, l'autore i cui romanzi hanno ispirato la serie.

"David e Dan mi hanno detto che c'erano due cose che George R. R. Martin aveva pianificato per Bran, ed erano la rivelazione di Hodor e il fatto che sarebbe diventato re", ha detto Hempstead-Wright. "Quindi, è davvero bello essere stati direttamente coinvolti in qualcosa che è parte della visione di George. È stato un bel modo per concluderla".

Mentre questo sembra suggerire che anche lo scrittore ultimerà la sua saga letteraria con il giovane di Casa Stark a capo del regno, non è chiaro se sia stato lo stesso a concepire l'assassinio di Daenerys Targaryen per mano di Jon Snow, uno dei passaggi più controversi del finale. Con Bran sul "trono", è evidente che una caduta della Madre dei Draghi sembrerebbe quanto meno probabile, soprattutto dopo averla vista perdere il senno nella sua incessante ricerca del potere.

In un recente post pubblicato nel suo blog, parlando degli ultimi due libri della saga non ancora pubblicati, Martin ha scritto: "Come finirà tutto? Sento che molti me lo chiederanno. Sarà lo stesso finale della serie? Sarà diverso? Beh... sì. E no. E sì. E no. E sì. E no. E sì. Sto lavorando su un media molto diverso rispetto a David e Dan, non dimenticatelo mai. Loro avevano sei ore per quest'ultima stagione. [Mentre] mi aspetto che questi miei due ultimi libri riempiranno 3,000 pagine prima che abbia finito... e se ne serviranno altre, altri capitoli e altre scene, li aggiungerò".