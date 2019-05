Il Trono di Spade: Il documentario The Last Watch in onda anche in Italia

Game of Thrones: The Last Watch andrà in onda anche in Italia. Il documentario di due ore trasmesso domenica scorsa dalla rete americana HBO, una settimana dopo il controverso finale della serie di successo Il Trono di Spade, andrà in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV lunedì 3 giugno alle ore 21:15.

The Last Watch, di cui qui di seguito vi riproponiamo il trailer ufficiale, "scava nel fango e nel sangue per rivelare le lacrime e i trionfi coinvolti nella sfida di far prendere vita al mondo fantastico di Westeros nei vari studi, set a cielo aperto e posteggi dell'Irlanda del Nord", si legge nella descrizione ufficiale. Realizzato in collaborazione con la documentarista britannica Jeanie Finlay, lo speciale porta dietro le quinte della serie, seguendo il cast e la troupe mentre affrontano le sfide di una delle stagioni più complesse e imponenti mai realizzate nella storia della televisione, tra capricci del tempo e fan affamati di spoiler.