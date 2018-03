Il Trono di Spade, Iain Glen: Un finale "brillante" che sazia "le mie aspettative e speranze"

Ricordando che l'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade andrà in onda solo nel 2019, il cast della popolare serie fantasy di HBO, che ha già letto tutte le sceneggiature, avrà tempo a sufficienza per dire tutto senza dire niente sui 6 episodi che concluderanno le storie di Westeros, in particolare l'atteso atto finale. L'ultimo ad aver parlato è Iain Glen, interprete fin dal primissimo episodio di Ser Jorah Mormont, uno degli uomini più leali nella cerchia di Daenerys.

In un'intervista con IANS, parlando dell'ultima sceneggiatura, Glen ha detto: "Quando l'ho letta, ho pensato fosse davvero brillante. Anch'io sono un fan della serie, e saziava le mie aspettative e speranze, la sentivo come [una vera e propria] chiusura. Ma bisognerà vedere. Sai, con cose così grandi come Game of Thrones, non puoi accontentare tutti. Tutto quello che posso dire è che faremo ciò che abbiamo sempre fatto, e che gli autori hanno scritto episodi fantastici".

Solo pochi giorni fa, intervenendo alla Innovative TV Conference di Gerusalemme, la vice presidente senior della divisione drama di HBO Francesca Orsi aveva detto dell'ultimo tavolo di lettura: "È stato un momento molto intenso nelle nostre vite e nelle nostre carriere... Alla fine, tutti hanno guardato verso il basso e poi alzato lo sguardo con le lacrime agli occhi". Al The One Show di BBC, la star Kit Harington (interprete di Jon Snow) aveva detto invece: "Mi ha emozionato molto. Abbiamo letto le sceneggiature la scorsa settimana, quindi ora so tutto. Alla fine ho pianto".