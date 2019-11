Il Trono di Spade: esiste un finale alternativo (che non vedremo mai)

News Serie TV

Lo ha rivelato l'interprete di Tormund Kristofer Hivju.

Finora erano solo voci di corridoio. Il finale alternativo de Il Trono di Spade, invece, esisterebbe davvero. Lo ha rivelato l'attore Kristofer Hivju, conosciuto per il ruolo del bruto Tormund, durante un evento celebrativo della serie della HBO che si è svolto a Londra.

Se ne era parlato molto subito dopo la messa in onda del controverso finale della serie che lo scorso maggio aveva deluso una grossa fetta di fan. Voci dal set della stagione 8 suggerivano che, per limitare le probabili fughe di informazioni, HBO avesse deciso di girare epiloghi differenti, in modo da non rovinare la visione a nessuno. A smentire quelle voci ci aveva pensato il presidente di HBO Casey Bloys il quale, in un'intervista, aveva dichiarato che nessun finale alternativo era stato girato.

La questione sembrava chiusa. Almeno fino a oggi. Parlando con un giornalista di Metro.co.uk, infatti, Kristofer Hivju ha detto:" Effettivamente abbiamo girato un finale alternativo. Lo abbiamo fatto per divertimento, ma non so se sono autorizzato a parlarne". A chi gli ha chiesto di approfondire la questione, l'attore non ha voluto rispondere. Si è limitato ad assicurare che farlo è stato molto divertente.

Dunque un finale alternativo esiste, ma non è stato girato per confondere i fan, bensì per puro divertimento. È lecito pensare, quindi, che non lo vedremo mai. Kristofer Hivju ha detto che, proprio come tutti gli spettatori de Il Trono di Spade, anche tutte le persone sul set avevano le proprie teorie sul finale, prima di leggere il copione. "Ma - ha detto l'attore - alla fine ho amato essere stato sorpreso dal finale".

Archiviata la questione dei finali differenti (almeno fino alla prossima rivelazione), i fan de Il Trono di Spade potranno solo consolarsi con lo spin-off House of the Dragon, che racconterà le vicende della famiglia dei Targaryen.