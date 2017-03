Il Trono di Spade: Ed Sheeran apparirà nella stagione 7

Il famoso cantautore britannico Ed Sheeran apparirà nella settima stagione della serie fantasy di HBO Il Trono di Spade. Lo hanno annunciato gli ideatori David Benioff e Dan Weiss al South by Southwest Film Festival di Austin, tuttavia senza aggiungere i dettagli del personaggio affidatogli.

Premiato più volte ai Grammy, Sheeran è il beniamino della star Maisie Williams (interprete di Arya Stark), tra gli altri. "Per anni abbiamo cercato di coinvolgerlo nella serie per sorprendere Maisie e questa volta ce l'abbiamo fatta", ha detto Benioff.

Non è la prima volta che Game of Thrones (nuovamente in tv dal 16 luglio) ospita un rinomato musicista: nelle passate stagioni abbiamo visto Gary Lightbody degli Snow Patrol, Will Champion dei Coldplay, i Sigur Rós e i Mastodon. Non sarà la prima neppure per il cantante di Shape of You, visto precedentemente nelle serie statunitensi The Bastard Executioner e Undateable.