Il Trono di Spade: Ecco perché tornerà solo nel 2019, primo spin-off nel 2020

La scorsa settimana, la rete americana HBO ha annunciato che l'ottava e ultima stagione della popolare serie fantasy Il Trono di Spade non arriverà in tv prima del 2019. La constatazione di dover attendere ancora più di un anno prima di scoprire come andranno a finire le storie di Westeros ha creato malumore tra i fan, reazione alla quale il presidente Casey Bloys ha risposto prendendo le difese della sua stessa decisione e sostenendo che "non si tratta necessariamente di un rinvio".

Bloys ha spiegato che la conferma del 2019 è arrivata dopo che gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss hanno fatto il punto delle loro necessità per l'ottava stagione. La decisione "si è basata sul tempo di cui sentivano di aver bisogno per offrire uno spettacolo del quale fossero i più orgogliosi possibile. Suppongo che avremmo potuto dire loro, 'Dovete consegnarcelo entro questa data', ma lavoriamo con loro da molto tempo e mi sono fidato quando ci hanno detto, 'Questo è il tempo di cui abbiamo bisogno per fare le cose bene'. Quindi, non so se 'Questo è il tempo che ci serve per raggiungere il livello che i fan si aspettano' possa essere considerato un rinvio".

Sebbene l'ottava stagione si comporrà di appena 6 episodi, diverse fonti, inclusi alcuni degli attori coinvolti, hanno rivelato che questi saranno più complessi e di durata maggiore, richiedendo quindi tempi di produzione più lunghi. Allo stesso tempo, HBO sta collaborando con diversi sceneggiatori allo sviluppo di cinque potenziali spin-off prequel destinati a esplorare le diverse epoche del grande e ricco universo di George R. R. Martin. Parlando anche di questo con i giornalisti della Television Critics Association riuniti al press tour invernale, Bloys ha detto: "Mi piace quello che sto vedendo. Ho visto alcune cose che penso siano potenzialmente molto elettrizzanti. Se dovessimo andare avanti e ordinare un pilota e [successivamente] una serie, nulla sarebbe in onda su HBO almeno fino a un anno dopo la fine de Il Trono di Spade. Vogliamo che l'ultima stagione de Il Trono di Spade, essendo un evento, abbia su di sé tutte le attenzioni. Non vogliamo usarla per lanciare [una nuova serie]. Vogliamo tenerle un po' distinte".