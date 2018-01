Il Trono di Spade, è ufficiale: L'ottava e ultima stagione nel 2019

Dopo mesi di speculazioni, la rete americana HBO ha confermato che l'ottava e ultima stagione della popolare serie fantasy Il Trono di Spade arriverà in tv in ritardo di diversi mesi rispetto ai capitoli precedenti, e in ogni caso non prima del 2019.

Come annunciato precedentemente, l'atto conclusivo delle storie di Westeros si comporrà di soli sei episodi. Questi sono stati scritti dagli ideatori e showrunner David Benioff e D.B. Weiss insieme con Bryan Cogman e Dave Hill, mentre David Nutter (l'uomo dietro gli episodi Madre misericordiosa e Le piogge di Castamere) e Miguel Sapochnik (La battaglia dei bastardi) ne cureranno la regia. Benioff e Weiss saranno anche i registi dell'ultimo episodio.

In una recente intervista con TV Guide, la star Liam Cunningham (interprete di Davos Seaworth) aveva spiegato che "fino alla scorsa stagione avevamo sei mesi per girare 10 episodi, mentre questa volta impiegheremo più tempo per girarne sei. Questo significa ovviamente che saranno più lunghi". A Variety, la collega Sophie Turner (Sansa Stark) ha confermato che ci vorranno "sei o sette mesi" per girare l'ottava stagione, ai quali dovranno sommarsi i tempi conseguentemente più lunghi della post-produzione.