Il Trono di Spade 8, Sophie Turner: Nell'ultima stagione indosso un'armatura

I pericoli che si aggireranno nell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade (non che prima sia stata una passeggiata!) costringeranno Sansa Stark a rinunciare alla sua austera immagine di Lady di Grande Inverno. A riferirlo è stata Sophie Turner in un'intervista con Entertainment Weekly, spiegando che a imporre al suo personaggio un cambio di look sarà in particolare l'arrivo del letale Esercito della Morte.

"Questa è la prima volta in cui ho un'armatura" ha anticipato l'attrice, aggiungendo che quest'ultima non assomiglia all'armatura metallica di Jaime Lannister o di Brienne di Tarth, ma meglio si descrive come una corazza completamente nera fatta di cuoio spesso o qualcosa di simile. "Dà l'idea di essere molto protettiva e stringente. Volevo che avesse qualcosa come un'armatura e fosse un po' più simile a una guerriera. Sembra una guerriera di Grande Inverno".

Sansa è stata tra i personaggi de Il Trono di Spade il cui look è cambiato e si è evoluto maggiormente nel corso delle stagioni, dagli abiti raffinati ed eleganti del suo periodo ad Approdo del Re ai vestiti e completi dark e pesanti del suo ritorno nel Nord. Per ora, HBO non ha diffuso nessuna immagine di questa sua ennesima "trasformazione", mentre l'attesa degli ultimi 6 episodi prosegue. L'appuntamento è fissato per domenica 15 aprile negli Stati Uniti e lunedì 22 aprile in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Anche quest'anno la versione originale sottotitolata, per chi volesse, sarà proposta da Sky simultaneamente alla programmazione statunitense.