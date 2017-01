Il Trono di Spade 8: Quanti episodi comporranno l'ultima stagione?

Quanti episodi ci separano dall'addio de Il Trono di Spade? Da quando è stato annunciato che l'ottava sarà la stagione conclusiva del drama fantasy, fan e giornalisti non hanno voluto sapere altro. Sappiamo che la settima stagione, in onda quest'estate, resterà in tv per sette settimane, mentre in una vecchia intervista gli ideatori e produttori esecutivi David Benioff e D.B. Weiss hanno detto che il canto del cigno potrebbe durare addirittura solo sei episodi. Messo di fronte alla fatidica domanda ancora una volta, al press tour invernale della Television Critics Association il presidente della programmazione di HBO Casey Bloys ha dato una risposta che lascia la porta socchiusa a un ordine più sostanzioso.

Ricordando che non esiste ancora un ordine ufficiale per l'ottava stagione, Bloys ha detto: "L'unica cosa che posso dire è che faremo tanti episodi quanto vorranno farne". La decisione ultima spetta quindi a Benioff e Weiss; HBO sarà d'accordo con loro qualunque fosse il numero di episodi più consono alla loro visione creativa. "Devono ancora capirlo perché credo stiano cercando di dare una forma alla stagione", ha continuato. "Hanno sempre fatto ciò che pensano sia la versione dello show migliore. Dipende tutto da loro. Io sarò sempre favorevole a farne di più".

Bloys ha assicurato che avremo un numero certo nel momento in cui l'ottava stagione sarà annunciata ufficialmente. E su quest'ultimo punto c'è poco da temere! Semplicemente, bisognerà attendere la decisione degli ideatori per procedere.