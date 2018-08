Il Trono di Spade 8: Le primissime immagini della stagione finale in un promo

Un abbraccio tra Jon Snow (Kit Harington) e la "sorella" Sansa (Sophie Turner) a Grande Inverno: è la primissima sequenza dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade che, insieme ad alcune altre del ciclo precedente, HBO ha inserito in un nuovo video - diffuso la scorsa notte in occasione del finale di Sharp Objects - per promuovere la sua offerta di produzioni originali per la stagione televisiva 2018-19.

In onda nella prima metà del prossimo anno, in Italia in contemporanea su Sky Atlantic e sul servizio di video in streaming NOW TV, gli ultimi sei episodi de Il Trono di Spade daranno una chiusura alle storie che l'autore George R. R. Martin ha cominciato a narrare nei suoi romanzi di successo dal lontano 1996. Su cosa i fan devono aspettarsi c'è l'assoluto riserbo. In una recente dichiarazione, la star Nathalie Emmanuel (interprete di Missandei) ha però assicurato che rimarranno "a bocca aperta".