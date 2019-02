Il Trono di Spade 8: Kit Harington spoilera il finale alla moglie, lei non gli parla per tre giorni

"Tu non sai niente, Jon Snow", diceva qualcuno. Non proprio, almeno questa volta. La star de Il Trono di Spade Kit Harington ha rivelato durante un'intervista con la stazione radiofonica britannica KISS FM di aver spoilerato alla moglie ed ex co-star Rose Leslie come questa primavera le storie della popolare serie fantasy di HBO si concluderanno nell'ottava e ultima stagione. Rivelazioni che hanno fatto arrabbiare l'interprete di Ygritte, dal momento che i due poi non si sono parlati per giorni.

"L'anno scorso ho detto a mia moglie come andrà a finire, e lei non mi ha parlato per quasi tre giorni", ha raccontato Harington. Leslie non recita più ne Il Trono di Spade dalla quarta stagione e, stando a una sua precedente dichiarazione, ha sempre preteso dal neo marito l'assoluto riserbo sulle prossime vicende di Westeros, al punto da avergli anche impedito di guardarla negli occhi dopo la lettura delle ultime sceneggiature. La sua arrabbiatura sarebbe dunque comprensibile se non fosse che, come ha precisato Harington, "È stata lei a chiedermelo!". Quindi, cosa le ha rivelato di così sconcertante?

L'attore, ovviamente, si è cucito la bocca, sebbene abbia detto che il finale, almeno per quanto lo riguarda, è soddisfacente. "Non posso davvero dire quanto sia [un finale] felice o triste", ha spiegato. "Penso che non sia né l'una né l'altra cosa, sul serio. Sono soddisfatto di quello che hanno fatto, ma credo che non lo sarò completamente fino a quando non lo vedrò". Ecco, appunto: l'ultima stagione andrà in onda negli Stati Uniti dal 14 aprile e in Italia dal giorno successivo con la versione originale sottotitolata e dal 22 con la versione doppiata, su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV.