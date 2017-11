Il Trono di Spade 8: Guai in vista per Arya dopo l'assassinio di Walder Frey?

Quando, tra un anno o poco più, Il Trono di Spade tornerà in tv con i suoi episodi conclusivi, i sei dell'ottava stagione, Arya Stark potrebbe dover fare i conti con la sua decisione di lascare in vita le donne di Casa Frey. A suggerirlo è un nuovo casting, quello dell'esordiente Danielle Galligan, rivelato da Watchers on the Wall.

Che Galligan si sia unita al cast lo confermerebbe una foto su Instagram che la ritrae a Belfast (dove si trovano gran parte dei set dell'acclamato drama fantasy di HBO) in compagnia delle colleghe Emer McDaid, anch'essa accreditata nell'ottava stagione con un ruolo imprecisato, e Alice Nokes, per la quale al momento non si hanno indizi circa un suo possibile coinvolgimento.

Secondo l'affidabile fansite, Galligan interpreterà un personaggio il cui nome è Sarra. Potrebbe trattarsi quindi di Sarra Frey, una delle molte nipoti di Walder Frey (David Bradley), apparsa brevemente nella terza stagione con il volto di una diversa attrice più giovane. Se così fosse, la ragazza potrebbe palesarsi per vendicare la morte del nonno, assassinato dalla giovane Stark (Maisie Williams) per il suo coinvolgimento nel massacro delle Nozze Rosse. Oppure, perché no, ringraziarla di aver liberato le donne Frey dal loro crudele oppressore.