Il Trono di Spade 8, gli ideatori: Un membro di Casa Lannister ha fatto una fine orribile in un precedente episodio

A quanto pare, neppure avere nove vite può salvarti dal letale gioco del trono. In un'intervista con Entertainment Weekly, gli ideatori del Il Trono di Spade David Benioff e D.B. Weiss hanno rivelato che un amato membro di Casa Lannister, probabilmente il solo e unico, è morto orribilmente in una scena mai mostrata in tv. Stiamo parlando di Ser Pounce, l'adorabile gatto del defunto Re Tommen (Dean-Charles Chapman), la cui ascesa nell'alto dei cieli ci ricorda che, sì, nelle storie di George R. R. Martin davvero "chiunque può morire".

"Cersei odiava il nome Ser Pounce, talmente tanto che non poteva permettergli di sopravvivere" ha detto Benioff parlando del destino del felino, visto l'ultima volta nella sesta stagione. "Quindi, Cersei ha messo in atto la sua esecuzione più diabolica. Una morte, quella di Ser Pounce, talmente orribile che non avremmo potuto neppure mandarla in onda". Weiss ha aggiunto: "Se comprerete il cofanetto completo de Il Trono di Spade quando uscirà, vi troverete la morte di Ser Pounce. Un intero contenuto dedicato alla morte di Ser Pounce".

Il Trono di Spade tornerà in tv con i sei episodi dell'ottava e ultima stagione il 14 aprile negli Stati Uniti e il 22 successivo in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, sebbene la versione originale sottotitolata sarà disponibile simultaneamente alla messa in onda oltreoceano. Nel frattempo, HBO avvierà in estate la produzione dell'episodio pilota di uno spin-off prequel incentrato sulla discesa di Westeros dall'Età d'oro degli Eroi al suo periodo più buio, quell'inverno durato una generazione conosciuto come la Lunga Notte.