Il Trono di Spade 8: Gli ideatori parlano della battaglia finale

Mentre cresce l'attesa per l'ottava stagione de Il Trono di Spade, in Italia in onda su Sky Atlantic dal 22 aprile (una settimana prima con la versione originale sottotitolata), gli ideatori David Benioff e D.B. Weiss hanno rilasciato alcune dichiarazioni interessanti sui 6 episodi conclusivi della popolare serie fantasy, assicurando che quanto stiamo per vedere sarà talmente imponente e intenso da far sembrare l'epico scontro tra Jon Snow e Ramsay nella sesta stagione una rissa di cortile.

"In termini puramente di portata, in questa stagione andiamo ben oltre la sequenza della Battaglia dei Bastardi così sapientemente diretta da Miguel Sapochnik", hanno detto Benioff e Weiss a The Hollywood Reporter. "Possiamo dirlo senza timore, perché la maggior parte della stagione 8 è stata diretta anch'essa da Miguel Sapochnik". Lo scontro in questione, che ha richiesto ben oltre i 55 giorni di riprese preventivati per essere girato, vedrà le forze apparentemente unite di Westeros contrastare l'avanzata dell'esercito dei non-morti guidata dal Re della Notte. In realtà, non l'unico momento visivamente sbalorditivo e ansiogeno della stagione, hanno assicurato.

Weiss e Benioff hanno incontrato la stampa in occasione del premio speciale Eccellenza Creativa ricevuto la scorsa notte ai 17esimi Visual Effects Society Awards. I due hanno parlato della Battaglia dei Bastardi e dell'altra sul lago ghiacciato nella settima stagione come le sequenze più difficili della serie, prima di aggiungere: "Certo, le cose che stiamo facendo per la stagione conclusiva vanno ben oltre tutto questo".