Il Trono di Spade 7: Un personaggio ha rischiato di non esserci

Uno dei personaggi secondari de Il Trono di Spade ha rischiato di non esserci nell'imminente settima stagione. In un'intervista con Entertainment Weekly, Jessica Henwick ha rivelato che inizialmente non sarebbe dovuta tornare nei panni di Nymeria Sand, la figlia bastarda di Oberyn Martell e una delle Serpi delle Sabbie, a causa di un conflitto d'impegni con le riprese della serie di Netflix Iron Fist, nella quale interpreta la partner nel crimine di Danny Rand, Colleen Wing.

"Non potevo farlo. La mia agenda non lo permetteva", ha spiegato Henwick. "Stavo girando Iron Fist da sei o sette mesi e non potevano darmi del tempo per andare. [Il Trono di Spade] era estremamente importante per me in termini di carriera, costruzione del mio profilo e come esperienza in sé. Volevo tornare. [Un produttore mi aveva detto:] 'È davvero importante che torni altrimenti il tuo personaggio sparirà'. Così ne ho parlato con Marvel e sono riuscita a ottenere un permesso. Ho letteralmente voltato avanti e indietro tra New York e Belfast mentre giravo Iron Fist, anche durante la pausa natalizia".

Henwick ha ammesso di essersi sentita come il collega T.J. Miller (che di recente ha dovuto rinunciare a Silicon Valley per poter essere nel film Underwater): "Non mentirò, una parte di me pensava 'Forse non dovrei farlo... forse Nymeria dovrebbe semplicemente sparire! E poi i fan non avrebbero mai saputo cosa le è successo, proprio come con Joe Dempsie [interprete di Gendry]". In merito invece alle circostanze del suo ritorno, si è limitata ad anticipare: "Quando abbiamo lasciato Nymeria si era appena allineata con Olenna Tyrell e stava per cominciare una guerra. Ricominciamo esattamente da dove eravamo rimasti e andiamo subito al sodo. Non c'è tempo da perdere in questa stagione".

Il Trono di Spade tornerà in onda negli Stati Uniti su HBO il 16 luglio e, nella sua versione originale sottotitolata, in Italia sarà proposta in simultanea da Sky Atlantic ogni lunedì alle 3:00 del mattino, con replica nelle ore successive. La versione doppiata debutterà invece lunedì 24 luglio alle ore 21:15. Entrambe saranno inoltre disponibili in streaming su Now TV.