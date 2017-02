Il Trono di Spade 7: Sophie Turner svela le sorti di Sansa Stark

Sophie Turner lo ha fatto di nuovo. Come lo scorso anno, l'attrice ha rivelato in anticipo quali saranno le sorti di Sansa Stark, il suo personaggio, nella prossima stagione de Il Trono di Spade, la settima, il cui debutto in tv è atteso per l'estate.

In un'intervista con HeyUGuys, l'attrice 20enne ha confermato il suo coinvolgimento nel prossimo film degli X-Men e rivelato che riprenderà i panni di Sansa nell'ottava e ultima stagione della serie fantasy di HBO, lasciando intendere quindi che la giovane Stark sopravvivrà ai prossimi sette episodi. E questa è una buona notizia considerando che in un recente tweet il produttore esecutivo e autore George R. R. Martin ha scritto: "Non so perché la gente sia così entusiasta per Winds of Winter... Non farà altro che farla piangere".

"Siamo in procinto di iniziare le riprese del prossimo X-Men. Abbiamo appena finito di girare la stagione 7 de Il Trono di Spade. Ho un paio di film da fare prima di cominciare X-Men, e poi saremo impegnati con la stagione 8", ha detto Turner durante il red carpet dei BAFTA Awards. Parole che sembrano rasserenare i fan dopo che l'attrice - parlando della settima stagione - aveva detto in una recente intervista con Variety: "È molto triste. Ci si sente come se tutto stia davvero volgendo al termine, quindi è piuttosto emozionante. [Ma] avremo un'altra stagione... beh, non tutti".