Il Trono di Spade: 7 nuove foto della prossima stagione

I fan de Il Trono di Spade la attendono come pochi altri sviluppi nelle stagioni passate: la furia dei draghi di Daenerys Targaryen scatenata sui Sette Regni. Accadrà nella settima stagione, attesa in tv per il 16 luglio (in Italia in contemporanea su Sky Atlantic e Now TV), ma Entertainment Weekly ne offre un'anteprima in una delle sette nuove foto pubblicate in esclusiva.

Oltre a Drogon, che in una precedente intervista il regista Matt Shakman ha detto sarà imponente ("Quest'anno i draghi avranno le dimensioni di 747. Drogon è il più grande del gruppo - la sua fiamma ha un diametro di oltre 9 metri!"), gli scatti ritraggono Jon Snow e Aria a cavallo, la sorella Sansa in compagnia di Ditocorto e alcuni momenti del dietro le quinte.