Il Trono di Spade 7: Nella nuova stagione i draghi di Daenerys saranno imponenti

Li abbiamo visti crescere e diventare le creature più maestose e spaventose che si siano mai viste in tv, in realtà nulla in confronto a quello che Il Trono di Spade mostrerà nell'imminente settima stagione, nella quale i draghi di Daenerys Targaryen giocheranno probabilmente un ruolo cruciale nella sua avanzata verso Westeros.

Come rivelato dal regista Matt Shakman al settimanale Entertainment Weekly, "quest'anno i draghi avranno le dimensioni di 747", riferendosi agli aerei della Boeing lunghi oltre 70 metri e con un'apertura alare di oltre 64 metri. "Drogon è il più grande del gruppo - la sua fiamma ha un diametro di oltre 9 metri!" ha aggiunto.

La stagione 7 de Il Trono di Spade debutterà negli Stati Uniti su HBO il 16 luglio e sarà proposta in Italia in contemporanea da Sky Atlantic. Shakman sarà uno dei quattro registi dei prossimi sette episodi, accanto ai veterani Alan Taylor, Jeremy Podeswa e Mark Mylod.