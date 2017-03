Il Trono di Spade 7: Jim Broadbent svela il suo personaggio

Il ruolo che Jim Broadbent interpreterà nella settima stagione de Il Trono di Spade potrebbe non essere più un mistero. Intervistato da ScreenCrush, l'attore britannico premiato con l'Oscar per Iris: Un amore vero ha rivelato: "Sono un maestro, un gran maestro. Interpreto un anziano professore".

Le parole di Broadbent sembrano confermare una teoria piuttosto diffusa tra i fan della serie fantasy secondo la quale l'attore vestirà i panni di uno dei gran maestri della Cittadella - Marwyn o Ebrose, probabilmente. Lo suggerisce anche il fatto che, nella stessa intervista, Broadbent dichiari di aver condiviso il set con John Bradley, l'interprete di Samwell Tarly, che nel finale della sesta stagione abbiamo visto raggiungere la biblioteca della Cittadella per intraprendere gli studi che faranno di lui un maestro.

Mentre la produzione non conferma ne smentisce, la lingua lunga di Broadbent ha fatto sapere anche che apparirà in cinque dei sette nuovi episodi, in onda su HBO e Sky Atlantic quest'estate.