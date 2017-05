Il Trono di Spade 7: EW riunisce gli Stark sulla copertina del nuovo numero

In attesa che qualcosa di simile possa accadere in tv, in occasione dell'annuale copertina dedicata al ritorno della popolare serie fantasy Il Trono di Spade, Entertainment Weekly ha riunito gli ultimi Stark - Jon Snow (Kit Harington), Sansa (Sophie Turner), Arya (Maisie Williams) e Bran (Isaac Hempstead-Wright) - sopravvissuti a sei stagioni di rivalità, conflitti e ritorsioni.

Le rare foto che li ritraggono insieme, così come gli altri scatti che ornano gli approfondimenti e le cinque differenti copertine del nuovo numero in edicola, sono state scattate tra l'Irlanda del Nord e la Spagna, dove sono stati girati i 7 episodi della settima e penultima stagione - in onda su HBO dal 16 luglio e in Italia in contemporanea su Sky Atlantic.

"Probabilmente sarete stanchi di sentirvelo dire ogni anno, ma ciascuno di loro è ancora più straordinario in questa stagione", ha detto il co-ideatore David Benioff. "Per noi è qualcosa di sorprendete. In ogni dipartimento, dalla recitazione agli effetti speciali, tutti non fanno che migliorare". Sappiamo degli enormi draghi di Daenerys e del conflitto su vasta scala che si combatterà con tutti i personaggi principali tornati a Westeros, ma "la cosa più elettrizzante di questa stagione è vedere questi ultimi interagire tra loro dopo che per anni non abbiamo potuto farglielo fare", ha rivelato il collega D.B. Weiss. Il co-produttore esecutivo Bryan Cogman ha aggiunto: "L'arrivo di Dany a Westeros rende Il Trono di Spade una serie nuova. Ha un impatto sorprendente in ciascuna storia che è stato davvero emozionante esplorare. Ci sono un ritmo e un'urgenza molto palpabili. Questa è la fine dei giochi".