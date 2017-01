Il Trono di Spade 7: Conor McGregor smentisce il suo coinvolgimento

Quando si dice "pugni che fanno male". In un'intervista con Good Times Network, il lottatore e campione UFC Conor McGregor ha smentito le indiscrezioni dello scorso mese che lo volevano nella settima stagione de Il Trono di Spade nei panni di un personaggio imprecisato. Una storia il larga parte falsa, inopportunamente rilanciata tra gli altri dal presidente della Ultimate Fighting Championship Dana White.

"Ha fatto il giro del mondo e io non ne sapevo nulla!", ha detto McGregor. "Ne ho sentito parlare una volta, nello spogliatoio. [Quelli della UFC, incluso White] erano davanti a me e dicevano: 'Questi vogliono che tu sia ne Il Trono di Spade'". E McGregor, che era ridotto a uno straccio dopo un incontro, contuso e dolorante, ha risposto: "'Sentite, tornate da me quando avrete qualcosa di interessante da dire. Non sto cercando di essere nel mondo dello spettacolo, sto cercando di restare nel business della lotta'. Quella è stata l'unica volta in cui abbia sentito le parole Games of Thrones. Nei mesi seguenti se ne è parlato ovunque! Non so da dove sia uscita, ma non ho mai sentito nessuno de Il Trono di Spade".

Le parole di McGregor sembrerebbero confermare se non altro che un tentativo di avvicinamento del lottatore di arti marziali miste c'è stato realmente, ammesso che con "Questi" si riferissero a qualcuno della produzione, come gli ideatori David Benioff e Dan Weiss, che è risaputo essere suoi fan. HBO non ha mai commentato le voci, neppure quando White aveva detto a Fox Sports Live: "So che pochi mesi fa erano interessati a coinvolgerlo nello show. Sono contento che l'abbia fatto. Sarà fantastico. La serie è pazzesca e sono entusiasta per lui".