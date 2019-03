Il Trono di Spade: John Simm e altre 4 aggiunte al cast del prequel

Mentre in tv è tutto pronto per il debutto dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade (in Italia il 22 aprile su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV), dietro lo schermo si lavora in vista in autunno del primo ciak dell'episodio pilota di The Long Night (titolo provvisorio), prequel della serie fantasy incentrato sulla discesa del mondo dall'Età d'oro degli Eroi al suo periodo più buio, quell'inverno durato una generazione conosciuto come la Lunga Notte.

Le ultime notizie parlano di cinque nuove aggiunte al cast regolare. Si tratta di John Simm, attore ben noto al pubblico di Doctor Who, visto anche nell'originale Life on Mars e più di recente nella miniserie Collateral. Si aggiungono Marquis Rodriguez (Iron Fist), John Heffernan (Collateral), Dixie Egerickx (Patrick Melrose) e il veterano della tv britannica Richard McCabe (Poldark, Harlots, Wallander). Anche questa volta, nessun dettaglio dei personaggi loro affidati è stato reso noto.

Questi ingaggi portano a 16 il numero di attori coinvolti regolarmente nel prequel, e questo lascia pensare che quella nelle mani dell'ideatrice e produttrice esecutiva Jane Goldman sia una storia non meno complessa e articolata dell'altra raccontata da David Benioff e D.B. Weiss ne Il Trono di Spade. Tra questi ricordiamo Naomi Watts, Josh Whitehouse (Poldark), Naomi Ackie (Star Wars: Episodio IX), Jamie Campbell Bower (Will) e Denise Gough (Guerrilla).