Il trailer ufficiale di The First, nuova serie tv con Sean Penn

Il 14 settembre, due tra i nomi più risonanti di Hollywood, il vincitore di due Oscar Sean Penn (Mystic River, Milk) e l'ideatore di House of Cards Beau Willimon, si presenteranno al pubblico con The First, nuova serie drammatica che immagina i possibili sviluppi dell'ultima sfida lanciata dalla maestosità dell'universo al genere umano: la colonizzazione di Marte. Il servizio di video in streaming Hulu, che ha prodotto 8 episodi, ne ha diffuso il trailer ufficiale.

Ambientato nel prossimo futuro, The First immagina la prima missione umana sul Pianeta Rosso, esplorando le sfide dietro i primi passi verso la colonizzazione interplanetaria. La storia si concentra non solo sugli astronauti coinvolti, incluso Tom Hagerty (Penn), ma anche sulle loro famiglie e le altre persone cui questi vogliono bene, nonché sulla squadra che li coordina dalla Terra rispondendo alla finanziatrice Laz Ingram (Natascha McElhone, Designated Survivor).

Riusciranno cinque persone a realizzare il destino di altre otto miliardi? La missione presenta diversi rischi e, come se non bastasse, Hagerty e i suoi compagni sono appesantiti dai rispettivi drammi personali. Lui in particolare ha una figlia problematica che lo supplica di non andare, mentre il doloroso ricordo della defunta moglie continua a perseguitarlo.