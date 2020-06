Il trailer ufficiale di Gangs of London, nuova epopea criminale in arrivo su Sky e NOW TV

News Serie TV

Dopo il successo nel Regno Unito, la serie Sky Original arriva il Italia il 6 luglio.

Nel Regno Unito è stato un successo, con milioni di spettatori e critici entusiasti. Ora Gangs of London, nuova serie Sky Original firmata dal maestro dell'action-fighting Gareth Evans (il franchise The Raid) insieme con Matt Flannery, arriva per la prima volta in Italia, su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, dal 6 luglio ogni lunedì alle ore 21:15. Nell'attesa, qui di seguito ne mostriamo il trailer ufficiale italiano.





Gangs of London: Cosa racconta la Serie TV

Secondo miglior esordio di sempre per una serie Sky Original in patria, cruda, adrenalinica e capace di rinverdire la tradizione del gangster movie, Gangs of London racconta la storia dei Wallace, una famiglia criminale vecchio stampo che controlla i traffici e assicura la pace fra le gang di Londra. Da oltre venti anni, Finn Wallace (il nominato al Golden Globe per The Snapper Colm Meaney), il patriarca, è il criminale più potente della città. Lui basa il proprio potere su una fragile alleanza di bande criminali da ogni parte del mondo che contrabbandano qualunque cosa. Miliardi di sterline circolano ogni anno nella sua organizzazione. Ora però è morto, e nessuno sa chi ne ha commissionato l'omicidio. Con temibili nemici a ogni angolo e le gang della città pronte a tutto per prendere il potere, sarà Sean Wallace (Joe Cole, Peaky Blinders), aiutato dai Dumani, a subentrare alla guida della famiglia e dell'organizzazione criminale. E per vendicare il padre sarà pronto a mettere a repentaglio la difficile alleanza fra le gang della capitale.

Nella serie di 9 episodi recita anche l'ex star de Il Trono di Spade Michelle Fairley, nel ruolo di Marian Wallace, la moglie di Finn. Si aggiungono Sope Dirisu (Black Mirror) e Lucian Msamati (His Dark Materials). Il primo interpreta Elliot Finch, un personaggio legato agli affari dei Wallace, il secondo è invece il capofamiglia dei Dumani, Ed.