Il trailer ufficiale di 9-1-1: Nashville, tra musica country, salvataggi spettacolari e una rivelazione scioccante

In tv da ottobre, il nuovo spin-off di 9-1-1 ambientato a Nashville, con Chris O'Donnell e Jessica Capshaw, si mostra nel trailer ufficiale.

Nel mondo di 9-1-1, le peggiori calamità non accadono solo a Los Angeles, evidentemente. Le persone e le auto volano nel trailer ufficiale di 9-1-1: Nashville mentre un uragano si abbatte sulla città; un'emergenza piuttosto peculiare per il territorio. Eppure, questa non sarà l'unica tempesta che i membri della Caserma 113 e i loro cari si troveranno ad affrontare all'inizio del nuovo spin-off (al via sull'americana ABC il 9 ottobre), vista una sorprendente rivelazione da parte del capitano Don Sharpe.

9-1-1: Nashville, il trailer ufficiale dello spoin-off rivela che...

Come da tradizione nel franchise di successo, 9-1-1: Nashville si aprirà con una grande emergenza: "un importante fronte di aria fredda in rotta di collisione con una massa di aria calda proprio sopra Nashville", portando distruzione e feriti durante un concerto all'aria aperta della star del country Kane Brown. Ma, nel trailer, a far cadere la mandibola è qualcos'altro: la scoperta che l'esordiente Hunter McVey interpreta il figlio segreto del capitano della 113 con il volto di Chris O'Donnell (NCIS: Los Angeles). Fatto di cui l'altro suo figlio, Ryan (Michael Provost, Insatiable), che combatte gli incendi insieme al padre, non era a conoscenza.

Vediamo Blue Bennings, un tormentato cattivo ragazzo diventato un vigile del fuoco, dividersi tra salvataggi tempestivi e spogliarelli, non sempre in quest'ordine. Prepariamoci dunque a un bel po' di drammi familiari, con Blythe Ward (Jessica Capshaw, Grey's Anatomy), la moglie di Don che lavora nel mondo delle corse di cavalli, e Dixie Bennings (LeAnn Rimes, Le ragazze del Coyote Ugly), la madre di Blue, trascinate loro malgrado nella mischia. Il resto del cast include Hailey Kilgore (Power Book III: Raising Kanan) nei panni di Taylor Thompson, una vigile del fuoco e una cantante incredibile; Juani Feliz (Harlem) di Roxie Alba, un'ex chirurgo traumatologico e una vigile del fuoco amante dell'adrenalina; e Kimberly Williams-Paisley (Nashville) di Cammie Raleigh, una centralinista del 911.