Il trailer ufficiale de La legge di Lidia Poët: Sesso, legge e discriminazione di genere nella nuova serie di Netflix

La serie italiana è ispirata da una storia vera: quella della prima avvocata d'Italia Lidia Poët.

Pensate a quanto sia stata difficile la vita per una donna nell'Ottocento. Ora provate a immaginare quanto lo sia stato per una donna che aspirava a essere un avvocato in un mondo - quello della legge - dominato dagli uomini. In realtà non serve neppure immaginarlo, perché sta per raccontalo la nuova serie originale italiana di Netflix La legge di Lidia Poët, con Matilda De Angelis (Leonardo, The Undoing) nelle vesti dell'omonima avvocata realmente esistita, la prima donna a entrare nell'Ordine degli Avvocati in Italia. In streaming dal 15 febbraio, il legal drama si mostra in una nuova anteprima, il trailer ufficiale.





La legge di Lidia Poët: La trama e gli altri personaggi della serie tv

Creata da Guido Iuculano (Romulus) e Davide Orsini (Generazione 56K), La legge di Lidia Poët rilegge la storia di Lidia Poët attraverso una lente quasi scanzonata o provocatoria, sicuramente moderna. Nella Torino del 1800, una sentenza della locale Corte d'Appello dichiara illegittima l'iscrizione di Lidia all'Albo degli Avvocati, impedendole così di esercitare la professione solo perché "femmina", come si sente dire nella clip.

Senza un quattrino ma piena di orgoglio, Lidia trova un lavoro presso lo studio legale del fratello Enrico (Pier Luigi Pasino), mentre prepara il ricorso per ribaltare le conclusioni della Corte. Attraverso uno sguardo che va oltre il suo tempo, Lidia assiste gli indagati ricercando la verità dietro le apparenze e i pregiudizi. Nel frattempo, Jacopo (Eduardo Scarpetta, L'amica geniale), un misterioso (e civettuolo!) giornalista e il cognato di Lidia, le passa informazioni e la guida nei mondi nascosti di una Torino magniloquente.

Il resto del cast include Sara Lazzaro (DOC) e Sinéad Thornhill nei ruoli di Teresa Barberis e Marianna Poët, rispettivamente la moglie e la figlia di Enrico, mentre Dario Aita (L'allieva) interpreta Andrea Caracciolo.