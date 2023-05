Il teaser trailer della stagione 2 di Power Book IV: Force

News Serie TV

La nuova stagione della serie tv con Joseph Sikora andrà in onda negli Stati Uniti da settembre.

In vista del finale della terza stagione di Power Book II: Ghost questo venerdì (in Italia tutti gli episodi sono già disponibili su MGM+), Starz ha diffuso il teaser trailer della seconda stagione di Power Book IV: Force, terzo sequel della serie di successo prodotta da 50 Cent Power. In onda negli Stati Uniti dal 1° settembre, il crime drama continua a seguire le imprese criminali di Tommy Egan dopo essersi lasciato New York nello specchietto retrovisore.

La trama della stagione 2 di Power Book IV: Force

Nella seconda stagione di Power Book IV: Force, Tommy (Joseph Sikora) è in missione per vendicare la morte di Liliana, e con l'organizzazione Flynn indebolita, è più determinato che mai a conquistare il mondo del traffico di droga di Chicago. Ma con il CBI spaccato in due, Tommy e Diamond (Isaac Keys) devono prima mantenere il loro vantaggio su Jenard (Kris D. Lofton). Mentre le loro fazioni si scontrano nelle strade, Tommy sfrutta un'altra rivalità tra i serbi e Miguel Garcia (la nuova aggiunta al cast Manuel Eduardo Ramirez), il più terrificante signore della droga in città.

Dopo aver scatenato una violenta reazione a catena nel perseguimento della sua ambizione, Tommy deve correre per stare al passo con gli uomini che stanno arrivando per prendersi ciò che è loro, una task force federale che sta serrando i ranghi e un sadico fornitore con una linea diretta col cartello. Nel frattempo, lacerato dalla promessa di una seconda possibilità con la sua famiglia di sangue, il protagonista deve decidere cosa è disposto a sacrificare per ascendere finalmente al trono di boss.