Il teaser trailer della stagione 2 di Poker Face, Masi Oka adatta il manga Claymore e altre news in breve

News Serie TV

Inoltre, Franka Potente in Dark Winds e Seth Green nella stagione finale di The Conners.

C'è molta attesa, negli Stati Uniti, per la seconda stagione di Poker Face, la mystery comedy con protagonista la candidata a cinque Emmy Natasha Lyonne. L'appuntamento è fissato per l'8 maggio, mentre il teaser trailer ne offre un assaggio dopo oltre due anni di astinenza.

La serie segue Lyonne nei panni di Charlie, una cameriera di un casinò con l'innata capacità di capire quando qualcuno sta mentendo. In fuga da un boss in seguito a una morte sospetta, Charlie viaggia attraverso gli Stati Uniti, incontrando personaggi pittoreschi e risolvendo strani crimini in una varietà di contesti.

Il teaser trailer offre un'anteprima delle tantissime guest star che arricchiranno i prossimi episodi, incluse Cynthia Erivo, Katie Holmes, John Mulaney, Giancarlo Esposito, Awkwafina, Justin Theroux, Taylor Schilling, Melanie Lynskey e Kumail Nanjiani.

Claymore: Masi Oka lavora a una serie live-action basata sul manga

La star di Heroes Masi Oka sta collaborando con CBS Studios e Propagate Content allo sviluppo di una serie live-action basata sul manga dark fantasy Claymore. Scritto e illustrato da Norihiro Yagi, quest'ultimo è ambientato in un oscuro mondo medievale in cui, sin dai tempi antichi, gli umani sono stati predati da mutaforma chiamati Yoma. La sopravvivenza della specie dipende dalle guerriere note come Claymores, che combattono gli Yoma. Oka darà il suo contributo come produttore esecutivo insieme con Ben Silverman (Streghe, The Office).

Franka Potente nella stagione 4 di Dark Winds

L'attrice di Titans e Claws Franka Potente ha ottenuto un importante ruolo da guest star nella recentemente annunciata quarta stagione del crime drama di AMC Dark Winds. Lo riporta Deadline, aggiungendo che i dettagli del suo personaggio vengono al momento tenuti segreti.

The Conners ospita Seth Green nella stagione finale

Il veterano de I Griffin Seth Green, celebre anche per i suoi trascorsi in Buffy l'ammazzavampiri, apparirà in un arco di tre episodi della settima e ultima stagione della sitcom The Conners. Interpreterà Chad, un nuovo amico di Darlene al Lobo che sta affrontando la separazione da sua moglie. I due si confidano e legano, forse un po' troppo, grazie al loro condiviso umorismo tagliente. È stato rivelato inoltre che né Johnny Galecki (interprete di David Healy) né Michael Fishman (D.J. Conner) né Estelle Parsons (Beverly Harris), apparsi in molti degli episodi precedenti, sono stati coinvolti negli ultimi sei.

Clifton Collins Jr. e Mo McRae in Lucky di Apple TV+

Lucky, prossima miniserie di Apple TV+ con protagonista Anya Taylor-Joy, ha affidato un ruolo a Clifton Collins Jr. (Westworld - Dove tutto è concesso) e Mo McRae (Big Little Lies). Taylor-Joy interpreta una giovane donna che, lasciatasi alle spalle la vita criminale che conduceva anni prima, deve abbracciare il suo lato più oscuro e criminale un'ultima volta in un disperato tentativo di sfuggire al suo passato. Le nuove aggiunte al cast saranno rispettivamente Dutch e l'agente Eli Gates.